Российская девушка-боец рассказала об обязательных тестах на беременность в UFC

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Дарья Железнякова рассказала об особенностях женских боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Она отметила, что промоушен требует от спортсменок сделать тест на беременность.

«Когда я дралась в Ares, мы просто подписывали документ, что не беременны. А сейчас мы приехали и первым делом поехали в больницу, где у меня взяли кровь на ХГЧ. Все суперофициально», — поделилась Железнякова.

24 марта Железнякова одержала победу в дебютном поединке в рамках UFC. Она одержала победу над представительницей Мексики Монтсеррат Рендон. Железнякова вышла в октагон под песню Басты. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей. Таким образом, Железнякова одержала девятую победу в смешанных единоборствах и первую в рамках UFC. Для мексиканской спортсменки это было первое поражение в карьере.

Железнякова подписала контракт с UFC летом 2023 года, но поединков в рамках промоушена не проводила.

Железняковой 28 лет, она уроженка Санкт-Петербурга. Сначала занималась боксом, затем перешла в кикбоксинг, где была спортсменкой школы олимпийского резерва ФАУ МО РФ ЦСКА. После восьми побед на профессиональной арене Дарья была подписана в американскую организацию UFC.

Она является чемпионкой России по кикбоксингу 2018 года, выиграла чемпионат Европы по кикбоксингу и Кубок мира по кикбоксингу 2018 года.

Ранее судья UFC извинился перед российским бойцом.