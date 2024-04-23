Легенда ЦСКА назвал удивившую его команду в 25-м туре РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча 25-го тура Российской премьер-лиги между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом» (1:2) заявил, что не ожидал быстрого преображения команды Магомеда Адиева после разгрома от калининградской «Балтики».

«Ахмат» сменил тренера, после чего сразу сгорели «Локомотиву» и «Балтике» 1:7. Я думал, что они и дальше посыпятся, и вдруг вот такая ситуация сложилась — «Ахмат» на чужом поле обыгрывает ЦСКА. Грозненцы играли в правильный футбол, а армейцы были полностью растеряны и ничего не смогли противопоставить», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее Владимир Пономарев объяснил, почему «Спартак» выиграл от увольнения Гильермо Абаскаля.