Иностранный игрок «Ахмата» раскрыл, чего ему не хватает в России

Сербский футболист, фланговый защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал, что в России ему не хватает национальной кухни Сербии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В России мне не хватает сербской еды. Скучаю по чевапчичам (сочные колбаски из мясного фарша, которые готовят на углях) и плескавице (сочная рубленая котлета-гриль из свинины)», — сказал Богосавац.

27-летний футболист пополнил состав грозненцев в феврале 2020 года на правах аренды из клуба «Чукарички». После завершения сезона «Ахмат» выкупил права на игрока. Богосавац в текущем сезоне сыграл за «Ахмат» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда за 24 матча в текущем сезоне набрала 23 очка, столько же у идущей 14-й калининградской «Балтики». В предыдущем туре грозненская команда одержала волевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1, в следующем матче «Ахмат» сразится с «Сочи». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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