«Что, забеременела?» Куница рассказал о реакции семьи на помолвку с Косторной

Российский фигурист Георгий Куница, который выступает в парном катании со своей супругой Аленой Косторной, рассказал, как его семья восприняла новость о помолвке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы с бабушкой пошли на балкон. И я говорю ей: «Есть новости». Она отвечает: «Что, забеременела?» Рассказал ей, что сделал предложение, попросил помочь все объяснить маме. Зашли вместе в комнату, бабушка попросила маму сесть, поставила бутылку шампанского и я сказал, что сделал Алене предложение», — рассказал фигурист.

Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре 2023 года пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России — 2024 они заняли девятое место.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Куница рассказал, что они с Косторной задумались о детях.