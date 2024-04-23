Чемпион мира среди непризнанных государств рассказал, чего не хватает Абхазии

Заместитель директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по развитию и операционный директор Медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как развивается его родная Абхазия, отметив, что основным двигателем прогресса в государстве можно назвать туристический бизнес.

«Ну мне точно неверно будет как-то глубоко рассуждать об этом, потому что я приезжаю в Абхазию достаточно редко, раз в год примерно, на достаточно короткое количество времени. И, в принципе, я приезжаю, ну как это обычно бывает, как турист. Да, и ты в этой ситуации никогда не видишь и не понимаешь реальную глубину либо расцвета государства, либо его проблем. Передавать какие-то разговоры, мнение людей тоже, наверное, не совсем корректно. Поэтому, когда я приезжаю, понятно, что там иногда есть разочарование: как так, я помню себя где-то с 9-10 лет, и сейчас все то же самое в каких-то местах. А в каких-то местах, наоборот, очень круто продвинулись и сделали хороший рывок. Все развивается. Туристический бизнес в основном. Понятно, надо много модернизировать и изменять. Поэтому, знаете, вот так вот все штормит. Но, безусловно, что есть, это безумно крутая природа, дикая природа – море, горы, – которой хочется, конечно, добавить больше качества и сервиса. Вот если это соединить еще больше, было бы вообще по максимуму круто», — рассказал Кортава.

Дмитрий Кортава несколько лет назад в составе сборной Абхазии стал чемпионом мира среди непризнанных государств, играя на позиции нападающего. Абхазия принимала турнир.

Ранее стало известно имя главного судьи матча ЦСКА — «Спартак».