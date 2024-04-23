Ветеран ЦСКА ответил на вопрос об увольнении Федотова

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после поражения армейской команды в рамках матча 25-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:2) не стоит поддаваться панике и думать об отставке главного тренера Владимира Федотова.

По его словам, оценить работу специалиста полноценно можно будет лишь после окончания сезона.

«Надо ли увольнять Федотова? Мне трудно сказать, потому что оценка тренера происходит в зависимости от того, на каком месте в турнирной таблице находится команда. Это надо будет сделать после сезона. Мне было бы интересно послушать, как он делает разбор, как он дает установку, потому что это очень важно для того, чтобы понять, чем мыслит тренер. Со стороны об этом трудно судить», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее Владимир Пономарев назвал безобразием матч с «Ахматом».