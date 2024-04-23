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Глушаков рассказал, кто должен возглавить «Спартак»

Глушаков считает, что «Спартак» должен возглавить Андрей Тихонов

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РИА Новости

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна поделился размышлениями на тему того, кто должен возглавить московский «Спартак».

«Хотелось бы поставить русского специалиста со спартаковским духом, духом победителя. В консультанты можно было бы взять Олега Ивановича Романцева, потому что для него «Спартак» – это все. Я бы попробовал Андрея Тихонова. Если он сейчас будет прогрессировать в «Енисее», можно было бы его пригласить», — заявил Глушаков.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. 25 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура национального первенства.

Тихонов тренирует «Енисей». Клуб с 36 очками занимает девятое место в таблице Первой лиги. Специалист тренирует команду с января 2024 года.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, кого видит новым тренером «Спартака».

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