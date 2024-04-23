Названа причина, почему «Флорида» пройдет «Тампу» Кучерова в Кубке Стэнли

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» предсказал победу «Флориды Пантерз» в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в семи матчах. Специалист отметил, что лидер «молнии» Никита Кучеров может сделать это противостояние максимально плотным и долгим, но дальше все равно пройдут «пантеры», так как они сильнее.

«Опять же, гений Кучерова — это гений Кучерова. Но и «Флорида» — это не та Флорида двухлетней давности, когда она в плей-офф встретилась с «Тампой» и отлетела от Кучерова – 0-4. Ну, во многом от него. Все равно эта «Флорида» – другая. Поэтому, опять же, на бумаге сильнее «Флорида». И я верю, что она пройдет. Но я в то же время верю, что гений Кучерова сможет для «Тампы» затащить, ну, несколько матчей, наверное, точно. Но мне хотелось бы, чтобы Кучеров поблистал и в плей-офф. Поэтому 4-3, но все-таки в пользу «Флориды», — считает Майков.

«Флорида» вышла в плей-офф с первого места в Атлантическом дивизионе и играет с «Тампой», так как она заняла четвертое место в подгруппе и вышла с первой позиции в зоне уайлд-кард. В первом матче «Пантерз» оказались сильнее – 4:2. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

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