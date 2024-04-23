«Локомотив» призвали избавиться от Дзюбы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что московскому клубу не стоит продлевать контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой. Его слова приводит «РБ Спорт».

«С ним надо расставаться, смысла нет продлевать с ним контракт. Дзюба свою роль сыграл в «Локомотиве», в прошлом году его трансфер был оправдан. Он очень многое сделал для команды, но наступило время, когда Артем не может помочь «железнодорожникам», — заявил Наумов.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Пари НН». Матч состоится 24 апреля, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее Дзюбу назвали проблемой «Локомотива».