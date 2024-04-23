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Комментатор объяснил, что изменилось в игре Панарина

Комментатор Майков: Панарин провел потрясающий сезон

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, участник подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли, отметив великолепный сезон в исполнении лидера ньюйоркцев Артемия Панарина.

«Рейнджерс» хорошую регулярку провели, и, на мой взгляд, они стали сильнее образца себя прошлогодних, и, думаю, истории, как с «Нью-Джерси», не повторится. Новый тренер, Лавиолетт, устранил все те проблемы, которые были у Галлана в прошлом сезоне еще по регулярке. Потрясающий сезон Панарина. Вот прям, наверное, первый год, когда вижу его не просто вот такой яркой звездой, а именно настоящим лидером и вожаком, который может повести за собой и который не должен потеряться в плей-офф. По крайней мере, вот этот Панарин, на мой взгляд, в плей-офф не потеряется. Так что здесь все за «Рейнджерс». И я вот когда себе разбор делал на канал, я сказал – 4-0 в пользу «Рейнджерс», — считает Майков.

Панарин занял пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в текущем сезоне, набрав 120 (49+71) очков. «Рейнджерс» заняли первое место в регулярном чемпионате и выиграли первый матч серии против «Вашингтона» со счетом 4:1. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Ранее игру российского хоккеиста в НХЛ назвали ужасным провалом.

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