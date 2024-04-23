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Тарасова об оправданиях WADA по Валиевой: русская — значит, проклятая

Тарасова заявила, что в WADA предвзяты к Валиевой из-за враждебности к России

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по разнице в делах российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, и пловцов из Китая, которые за употребления допинга отстранены не были. Ее слова приводит ТАСС.

«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская — значит, проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу», — заявила Тарасова.

22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Дмитрий Губерниев посоветовал Валиевой брать пример с Алины Загитовой.

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