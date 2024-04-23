Кучерова назвали единственным шансом «Тампы» против «Флориды»

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Флориду» фаворитом в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй», отметив, что шанс «Тампа-Бэй» в игре Никиты Кучерова и реализации большинства.

«У «Флориды», мне кажется, преимущество во всем. В формате 5 на 5 – это совершенно точно. По какой-то вариативности в атаке, по глубине преимущество тоже у «Флориды». Но вот единственное, на что она может наткнуться, это просто на гениального Никиту Кучерова и на хорошее большинство «Тампы». Хотя у «Флориды»-то на самом деле неплохое меньшинство, и у них меньшинство очень активное. То есть «Тампа», в принципе, она умеет взламывать как стандартное меньшинство полустоячее, так и активное. Но, мне кажется, против активного, конкретно «Тампе» и конкретно Кучерову играть сложнее. Потому что какие-то команды позволят ему отцепить шайбу от борта, встать на прямых ногах и смотреть, куда он будет развивать. А вот «Флорида» такого сделать не позволит, она накинется сразу. Пусть там она где-то просядет позиционно в других местах, но она накинется на него. И вот в этом может быть неудобно», — считает Майков.

«Флорида» выиграла первый матч серии до четырех побед со счетом 4:2. «Пантерз» имеют преимущество своей площадки, так как выиграли Атлантический дивизион, в котором «Тампа» заняла четвертое место. При этом Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата во всей лиге, набрав 144 очка.

Ранее хоккеист Кирилл Капризов назвал свою слабую сторону.