Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кучерова назвали единственным шансом «Тампы» против «Флориды»

Комментатор Майков: помешать «Флориде» может только гениальный Кучеров

close
100%
Kim Klement Neitzel/Reuters

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Флориду» фаворитом в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй», отметив, что шанс «Тампа-Бэй» в игре Никиты Кучерова и реализации большинства.

«У «Флориды», мне кажется, преимущество во всем. В формате 5 на 5 – это совершенно точно. По какой-то вариативности в атаке, по глубине преимущество тоже у «Флориды». Но вот единственное, на что она может наткнуться, это просто на гениального Никиту Кучерова и на хорошее большинство «Тампы». Хотя у «Флориды»-то на самом деле неплохое меньшинство, и у них меньшинство очень активное. То есть «Тампа», в принципе, она умеет взламывать как стандартное меньшинство полустоячее, так и активное. Но, мне кажется, против активного, конкретно «Тампе» и конкретно Кучерову играть сложнее. Потому что какие-то команды позволят ему отцепить шайбу от борта, встать на прямых ногах и смотреть, куда он будет развивать. А вот «Флорида» такого сделать не позволит, она накинется сразу. Пусть там она где-то просядет позиционно в других местах, но она накинется на него. И вот в этом может быть неудобно», — считает Майков.

«Флорида» выиграла первый матч серии до четырех побед со счетом 4:2. «Пантерз» имеют преимущество своей площадки, так как выиграли Атлантический дивизион, в котором «Тампа» заняла четвертое место. При этом Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата во всей лиге, набрав 144 очка.

Ранее хоккеист Кирилл Капризов назвал свою слабую сторону.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами