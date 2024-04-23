Глушаков заявил о заговоре против себя в российском футболе

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна заявил, что против него в российском футболе существует заговор, поэтому он после ухода из московского «Спартака» не сумел заиграть в топ-командах России.

«Мне заблокировали вход в российский футбол. Я когда разговаривал, мне говорили, что звонили там некоторые люди. Людям звонили и говорили, что меня заблокировали. Нельзя брать, потому что у вас испортятся с нами отношения», — заявил Глушаков.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Ранее Глушаков объяснил, почему не завершает карьеру футболиста.