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Стало известно, когда состоится футбольный матч между Россией и Белоруссией

Матч между сборными России и Белоруссии по футболу состоится в начале июня

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Александр Вильф/РИА Новости

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, что товарищеский матч со сборной России состоится в начале июня, передает Sport24.

«Сейчас мы выбираем между датами 5 и 7 июня. Окончательное решение будет принято 24 апреля. Выбор этих дат связан с тем, что российская сборная решила не играть второй товарищеский матч. Наша сборная проведет еще одну игру», — сказал Василевич.

В последний раз Россия играла с Белоруссией в 2015 году. Россияне победили со счетом 4:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее российский футболист заявил, что не хочет играть в Китае.

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