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Глушаков заявил о поехавшей «кукухе» Промеса

Глушаков о Промесе: когда выпивает, у него кукуха едет

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Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о последней встрече с Квинси Промесом.

«Я ему сказал. Он сказал: «Все будет нормально, брат». Я ему говорю: «У тебя что там происходит?» Он говорит: «Брат, я все решу, все хорошо». И все. Вообще с Квинси это такая тяжелая история. Он мой друг. Реально я с ним очень хорошо общался. И общаюсь, и всегда общался.

Я знаю, что он, когда выпивает, у него кукуха едет. Он бесстрашный становится», — сказал Глушаков.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее Федун обвинил «Спартак» в глупости из-за Промеса.

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