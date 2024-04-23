Российская спортсменка сравнила себя с Овечкиным

Российская пятиборка Ульяна Баташова призналась, что не считает себя предателем из-за нейтрального статуса. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не считаю ли себя предателем? Нет, конечно, не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется в нашивке на форме?

Если люди не хотят болеть — пусть не болеют, но я ощущаю, что я на своем месте. Все знают, откуда я, я не скрываю, из какой я страны. Да, у меня нет флага на кофте, а у других — есть», — сказала Баташова.

Баташова является участницей Олимпийских игр в Токио и шестикратной чемпионкой России по современному пятиборью.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее сообщалось, что Баташову выгнали из сборной за получение нейтрального статуса для ОИ.