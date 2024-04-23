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Хоккейный комментатор сравнил Бобровского с Василевским

Комментатор Майков: у Бобровского сейчас есть преимущество перед Василевским

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Abbie Parr/AP

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор YouTube-канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии «Флориды» и «Тампа-Бэй» в первом раунде Кубка Стэнли, выделив противостояние российских голкиперов Сергея Бобровского и Андрея Василевского как ключевое.

«По игре, мне кажется, это самое интересное, что можно вообще будет увидеть в первом раунде. Вот по накалу «Бостон» – «Торонто», а именно по игре, по красоте хоккея – «Флорида» – «Тампа». Опять же, на бумаге, ну, все за «Флориду»: регулярка, какую они провели, и вот эта их трансформация за два года от сезона, где они выиграли регулярный чемпионат, и какую-то просто сумасшедшую результативность показали в атаке, до вот этого сезона, где они, наоборот, были прям очень хороши именно при игре сзади и при игре в обороне. Великолепную регулярку провел Бобровский. И Бобровский против Василевского – тоже своего рода такое дерби. И сейчас, думаю, будет логично голос Бобровскому отдать, потому что у Василевского, ну, скомканный сезон все равно. Неполная предсезонка, травма, операция, восстановление, скомканная подготовка. И сейчас Бобровский, то, как он сыграл в этом сезоне, он, конечно, выше Василевского», — отметил Майков.

«Флорида» заняла первое место в Атлантическом дивизионе, в то время как «Тампа-Бэй» вышла с первой позиции в зоне уайлд-кард. В первом матче серии первого раунда «Флорида» одержала победу со счетом 4:2.

Ранее НХЛ предложили изменить регламент по аналогии с российским хоккеем.

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