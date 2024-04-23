Глушаков объяснил, почему не завершает карьеру футболиста

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о планах на оставшуюся карьеру.

«Завершу ли я летом карьеру? Может быть, но не хочется просто так уходить. Поиграть еще можно. Для чего? Ну, кайфануть, забивать какие-то голы хочется, еще что-нибудь. Не знаю, брат. Просто тут три месяца. А там дальше уже видно будет», — сказал Глушаков.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Ранее Глушаков признался, что не видит себя в политике после завершения профессиональной карьеры.