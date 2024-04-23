Российский футболист заявил, что не хочет играть в Китае

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал об общении с Леонидом Слуцким, которого признали тренером месяца в Китае. Его слова передает РИА Новости.

«Еще не поздравлял, но я слежу за его результатами и очень рад за него. Надеюсь, у него дальше все хорошо пойдет. Мне играть в Китае не хочется. Он мне, конечно, рассказывал интересные истории оттуда, но мне хочется проявлять себя здесь и для начала помочь команде», — сказал Безруков.

Команда Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграла шесть из семи матчей на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее сообщалось, что у бывшего клуба Слуцкого стало -1 очко после наложения санкций со стороны лиги.