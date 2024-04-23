«Когда все закончится?»: футболист Глушаков о вопросе Путину

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна признался, что не видит себя в политике после завершения профессиональной карьеры.

«После футбола в политику? Не хочу. Я хочу со спортом связанное что-то. Не хочу я все эти бумаги, волокита, подписывать. Лично я для себя не вижу возможности получать удовольствие от этой всей истории. Не мое это.

Сейчас что бы ты спросил у Путина? Когда все закончится. Какой ответ жду? Скоро», — сказал Глушаков.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

Ранее футболиста дисквалифицировали за объятия с болельщицей во время матча.