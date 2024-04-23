Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему в матче с ЦСКА нет фаворита

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА нет фаворита.

«Сейчас фаворитов в чемпионате России нет. Даже «Зенит» в отдельных матчах фаворитом не является. Остальные команды примерно равны. «Сочи», который идет на последнем месте, обыграл по всем статьям «Спартак». Все зависит от психологии и самоотдачи. «Спартак» с помощью психологии обыграл «Ростов». Все команды сейчас примерно одного уровня», — сказал Гладилин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее была названа общая проблема ЦСКА и «Спартака».