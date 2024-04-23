Фигурист Куница признался, что им с Косторной на льду мешают личные отношения

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Аленой Косторной, рассказал о сложностях на льду из-за личных взаимоотношений с партнершей. Его слова передает «Матч ТВ».

«Понятно, что мы устаем, особенно в период высоких физических нагрузок, — оба на нервах. На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает. Периодически, конечно, устаем от друг друга. Врать не буду.

Алена более эмоциональная. Удается «потушить» не всегда, но чаще всего получается. За счет чего? Ну, общение и понимание философии человека. Иногда нужно не реагировать в ответ, например», — сказал Куница.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

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