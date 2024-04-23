Масалитин: ЦСКА и «Спартак» подходят к матчу не в самых лучших кондициях

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский «Спартак» сыграет со столичным ЦСКА.

«Клубы подходят к матчу не в самых лучших кондициях. «Спартак» сейчас вселяет надежду в сердца болельщиков, а ЦСКА немного разочаровывает. Со сменой Абаскаля в «Спартаке» ушел негатив, ребята в эмоциональном плане выигрывают.

ЦСКА же проиграл «Ахмату». Заработали два удаления и дисквалификацию. Но проблем у ЦСКА я не вижу. В команде есть опытный Набабкин, молодой Лукин. Могут играть Келвен и Агапов. С народом у ЦСКА проблем нет. Давила может спокойно заменить Файзуллаева», — сказал Масалитин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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