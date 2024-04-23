Музыкант и болельщик «Спартака» Мацуев об игре с ЦСКА: не стоит питать больших надеж

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев признался, что перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА не питает больших надежд, передает «Спорт-Экспресс».

«Говоря о скором дерби, не стоит питать каких-то больших надежд. Не будем говорить о каких-то серьезных шансах на победу «Спартака». Тем более от Акинфеева ляпов ждать не приходится», — сказал Мацуев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее грозненский «Ахмат» одержал волевую победу над ЦСКА.