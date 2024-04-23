Российская спортсменка призналась, что скучает по России, но не имеет возможности приехать

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что последний раз была в России в 2021 году. Ее слова передает «Чемпионат».

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, чтобы не происходило, родные пенаты в сердце. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить бы там, скорее всего, не стала, но бывать в местах, где прошло мое детство — особая энергетика, которая подпитывает», — сказала Касаткина.

В апреле Касаткина уступила в финале турнира в Чарльстоне американке Даниэль Коллинз.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарья Касаткина, набрав 3113 очков, занимает 11-е место. Она лучшая среди россиянок. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 835 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7205 очков).

Ранее Касаткина призналась, что у нее нет коннекта с Шараповой.