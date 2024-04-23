Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская спортсменка призналась, что скучает по России, но не имеет возможности приехать

Теннисистка Касаткина заявила, что скучает по России

close
100%
Cal Sport Media/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что последний раз была в России в 2021 году. Ее слова передает «Чемпионат».

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, чтобы не происходило, родные пенаты в сердце. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить бы там, скорее всего, не стала, но бывать в местах, где прошло мое детство — особая энергетика, которая подпитывает», — сказала Касаткина.

В апреле Касаткина уступила в финале турнира в Чарльстоне американке Даниэль Коллинз.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарья Касаткина, набрав 3113 очков, занимает 11-е место. Она лучшая среди россиянок. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 835 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7205 очков).

Ранее Касаткина призналась, что у нее нет коннекта с Шараповой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами