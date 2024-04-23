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«Не нужно тренироваться на «Спартаке»: экс-игрок сборной России об Абаскале

Семшов об Абаскале: такие, как он, способны только прыгать и размахивать руками

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов раскритиковал изначальное назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Почему затянули с увольнением? Я бы сказал по-другому: почему вообще назначали Абаскаля. «Спартак» — народная команда, бренд — и туда приходит такой человек.

Выиграл в этой ситуации только Абаскаль — он потренировал топ-команду, приобрел опыт. Но Костя Генич правильно сказал: надо приезжать тренировать «Спартак», а не тренироваться на «Спартаке». Потому что такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками на бровке», — сказал Семшов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА.

Ранее в «Спартаке» рассказали, что игроки стали улыбаться после увольнения Абаскаля.

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