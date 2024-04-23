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Касаткина призналась, что у нее нет коннекта с Шараповой

Теннисистка Касаткина выразила сожаление, что у нее нет коннекта с Шараповой

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Rob Prange/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своих взаимоотношениях с Марией Шараповой. Ее слова передает «Чемпионат».

«С Машей коннекта нет — ни с чем друг друга не поздравляем. Так получилось, что мы не застали периоды, где могли пересекаться. Если видим друг друга, тепло здороваемся. Но коннекта нет. Больше общего, например, с Леной Весниной. Потому что, когда я зашла в тур, мы больше общались — и пару вместе играли. С Машей, к сожалению, такого контакта не наладилось», — сказала Касаткина.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарья Касаткина, набрав 3113 очков, занимает 11-е место. Она лучшая среди россиянок. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 835 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7205 очков).

Ранее легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Джоковича.

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