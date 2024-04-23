Игру российского хоккеиста в НХЛ назвали ужасным провалом

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре российского голкипера «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева в матче против «Виннипег Джетс». Его слова передает «Чемпионат».

«Просто ужасный провал в этой игре. Меньше 70% отраженных бросков… Но, с другой стороны, «Колорадо» настолько мощно играл и нанес 46 бросков. А «Джетс» бросили всего 23 раза — и Георгиев пропустил семь. И «Эвеланш» так и не поменяли своего вратаря. Это было для меня, конечно, удивительно, зачем и почему так было сделано», — сказал Дементьев.

В матче своей команды против «Виннипег Джетс» Георгиев пропустил семь шайб. Его команда уступила со счетом 6:7. Таким образом, канадцы повели в серии плей-офф Кубка Стэнли.

Следующий матч между командами пройдет в ночь с 23 на 24 апреля.

Георгиев выступает за «Колорадо» с 2022 года. В регулярном чемпионате этого сезона российский вратарь провел 63 матча и пропустил 182 шайбы. Он был основным голкипером команды.

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