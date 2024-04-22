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Стал известен новый чемпион Италии по футболу

«Интер» обыграл «Милан» и стал чемпионом Италии по футболу

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Antonio Calanni/AP Photo

«Интер» стал чемпионом Италии по футболу, обыграв в матче 33-го тура Серии А миланский «Интер».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Франческо Ачерби и Маркус Тюрам. За «Милан» забил »Фикайо Томори».

«Интер» за пять туров до финиша набрал 86 очков. «Милан» занимает второе место, имея в активе 69 баллов. Замыкает тройку сильнейших туринский «Ювентус», который набрал 64 балла. «Аталанта» из Бергамо, за которую играет россиянин Алексей Миранчук, идет на шестом месте, набрав 54 балла.

«Интер» стал 20-кратным чемпионом Италии. В первый раз «Интер» стал лучшей командой Италии в сезоне 1909/10. В прошлом сезоне миланцы дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили английскому «Манчестер Сити» (0:1).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.

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