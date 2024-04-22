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Премьер-министр Грузии обвинил Россию в неудачах тбилисского «Динамо»

Премьер-министр Грузии Кобахидзе: Россия уничтожила тбилисское «Динамо»

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Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Россия виновата в неудачах тбилисского «Динамо». Об этом сообщает сайт правительства Грузии.

«Из России был выслан конкретный бизнесмен. Он понятия не имел о футболе, но ему доверили «Динамо». Клуб был фактически уничтожен. За все эти годы на европейских турнирах не было достигнуто ни одного успеха», — заявил Кобахидзе.

В турнирной таблице чемпионата Грузии «Динамо» занимает пятое место, набрав десять очков. Лидирует в турнире «Иберия 1999», имея в активе 25 баллов. Второе место занимает «Дила», набрав 23 балла. На третьей строчке идет «Динамо» (Батуми), отставая от «Дилы» по дополнительным показателям.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что он скучает по Грузии.

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