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После матча против «Ахмата» капитан ЦСКА Акинфеев ругался на Файзуллаева

Акинфеев в раздевалке ругался на Файзуллаева после поражения от «Ахмата»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что капитан команды Игорь Акинфеев после проигранного матча с «Ахматом» ругал полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева за то, что тот получил четвертую желтую карточку и не сможет сыграть в дерби со «Спартаком», передает «Матч ТВ».

«Файзуллаев понимает, что все будут думать о том, что четвертую желтую он получил специально. Акинфеев в раздевалке ему напихал», — сказал Брейдо.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

На 19-й минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я).

На 90-й минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место, набрав 37 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, набрав 23 балла.

Ранее футболистов ЦСКА призвали извиниться.

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