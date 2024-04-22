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Новосельцев рассказал, в каком случае возобновит карьеру

Новосельцев может возобновить карьеру в случае интереса Карпина или Бердыева

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Из личного архива Ивана Новосельцева

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» заявил, что задумается о возобновлении карьеры, если его позовут в свои клубы Валерий Карпин или Курбан Бердыев.

Карпин занимает пост главного тренера «Ростова», а Бердыев является советником президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.

«Закончить карьеру было осознанным решением, так как моим интересам ничего не откликалось на тот момент. Но если меня позовут эти премного уважаемые мною люди, то я могу задуматься о возвращении», — сказал Новосельцев.

При этом футболист подчеркнул, что интерес со стороны Карпина или Бердыева не означал бы, что он обязательно возобновит карьеру, поскольку у него «уже другие интересы и планы».

Однако бывший защитник «Зенита» отметил, что продолжает тренироваться шесть раз в неделю.

«Я спортсмен по своему призванию, люблю спорт и все, что с ним связано. Считаю, что занятия спортом — это основа любого человека, его фундамент, который позволяет выковывать характер, поддерживать в здравии не только физическое тело, но и духовное», — сказал Новосельцев.

Футболист объявил о завершении карьеры в марте 2023 года в возрасте 31 года.

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