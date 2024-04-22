Новосельцев рассказал о гармонии между Дзюбой и Слуцким

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев, который стал ведущим новой спортивно-развлекательной программы на телеканале 2х2, в интервью «Газете.Ru» рассказал, будет ли ориентироваться на юмористическое шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну так нельзя», которое выходило на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

«Видел их шоу пару раз. Артем Дзюба и Леонид Слуцкий хорошо гармонировали вместе. Но все же это другой формат, который выходил на Youtube. В нашем случае это телевидение, где уже, как минимум, такое не пройдет по цензуре. Мы будем создавать теплое и веселое общение с гостем», — сказал Новосельцев.

Бывший футболист «Зенита» отметил, что в своей программе под названием «Потерянные очки Вани Новосельцева» постарается погрузить зрителя в главные спортивные события недели, но объяснить все доступным языком и с юмором.

«Сейчас новостей очень много, и отследить все не всегда возможно, но хочется. В этом шоу мы все сделаем за зрителей, и они смогут не переживать, что упустили важное», — сказал Новосельцев.

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