Теннисисты Надаль и Бланш установят новый рекорд

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде сыграет с представителем США Дарвином Бланшем.

Разница в возрасте между теннисистами составляет 21 год и 117 дней.

Это рекорд для турниров серии «Мастерс». Прошлый рекорд составлял 19 лет и 204 дня, когда на турнире в Мадриде встретились Ришар Гаске и Мартин Ландалус.

Надаль рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что стало рекордом турниров серии Большого шлема. Теннисист — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год) и один из четырех теннисистов в истории тенниса (один из двух в Открытую эру) кому удалось минимум два раза выиграть каждый турнир серии Большого шлема.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (9990очков). Вторым идет итальянец Янник Синнер (8860). Тройку замыкает испанец Карлос Алькарас, который набрал 8145 очков.

Ранее Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе.