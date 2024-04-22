Легенда «Спартака» призвал оставить Карпина в покое

Легенда московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на слухи о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить красно-белых, призвав оставить его в покое, передает «Спорт-Экспресс».

«Карпин — главный тренер «Ростова». И обсуждать здесь вообще нечего. Истерия в прессе никому не нужна. А Карпину она только мешает. Оставьте его в покое», — сказал Титов.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Ранее Зарема заявила, что Карпин не возглавит «Спартак».