«Спартак» сделал обращение к болельщикам

Пресс-служба московского «Спартака» в клубном Telegram-канале поблагодарила болельщиков после победы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Ростовом».

«Огромное спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» на трибунах в Ростове и у экранов дома», — говорится в сообщении.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

14 апреля Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Ранее стало известно, почему «Спартак» разгромил «Ростов».