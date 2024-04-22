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Матч «Барселоны» и «Реала» может быть переигран

«Барселона» может потребовать переиграть матч с «Реалом»

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Albert Gea/Reuters

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может потребовать переиграть матч чемпионата Испании против мадридского «Реала», если будет доказано, что судьи ошибочно не засчитали гол сине-гранатовых после удара Ламина Ямала, передает Instant Foot в соцсетях.

«Если подтвердится, что это был чистый гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровку. Такое уже было в одном из европейских чемпионатов из-за ошибки VAR», — сказал Лапорта.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:2.

Гости открыли счет уже на шестой минуте встречи. Отличился Андреас Кристенсен, отправив мяч в сетку ворот соперника головой. На 18-й минуте «сливочные» сравняли счет. Пенальти реализовал Винисиус Жуниор.

В середине второго тайма гости снова вышли вперед. Отличился вышедший на замену после перерыва Фермин Лопес Мартин. Игрокам мадридского клуба понадобилось четыре минуты, чтобы снова восстановить равновесие. Отличился Лукас Васкес, на счету Винисиуса голевая передача. В добавленное время Джуд Беллингем принес своей команде победу.

Ранее Хави передумал уходить из «Барселоны».

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