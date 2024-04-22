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Карякин считает игру Гукеша на турнире претендентов фурором

Шахматист Карякин считает, что у индийца Гукеша чемпионский потенциал

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FIDE

Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП), бывший претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин оценил перспективы победителя турнира претендентов в Торонто 17-летнего индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что у молодого индийского спортсмена чемпионский потенциал.

«Не знаю, как дальше пойдет Гукеш в плане повторения результатов Карлсена, но потенциал у него действительно чемпионский, и я считаю его фаворитом в матче за первенство мира с Дин Лижэнем.

Гукеш больше всех удивил. До турнира я считал фаворитами Непомнящего, Каруану и Накамуру, и мог бы выиграть любой из них. Но 17-летний Гукеш произвел настоящий фурор. Думаю, это даст дополнительный стимул развитию шахмат в Индии. А нам нужно делать выводы и идти дальше. Турнир получился интересным», — считает Карякин.

По итогам 14 туров Гукеш набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.

Ранее Гукеша назвали фаворитом матча за мировую шахматную корону.

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