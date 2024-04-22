Гукеша назвали фаворитом чемпионского матча с Дин Лижэнем

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу на турнире претендентов в Торонто. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил об универсальности 17-летнего спортсмена, а также выразил мнение, что Гукеш может оказаться фаворитом матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня.

«Удивила игра Гукеша, которая шла по восходящей. Во втором круге он здорово прибавил, стала ощущаться универсальность совсем юного шахматиста. В последней партии он блестяще разобрался в тонкостях не такой простой позиции и делал ничью с Накамурой с позиции силы. Не только спортивный результат, но и его игра говорит о том, что пришел шахматист большого дарования. Думаю, и в матче с Дин Лижэнем он, однозначно, будет для многих фаворитом», — сказал Смагин.

Гукеш выиграл турнир претендентов, набрав 9 очков. Он на полбалла опередил россиянина Яна Непомнящего, а также американцев Хикару Накамуру и Фабиано Каруну.

Ранее Карякин сравнил индийца Гукеша с Карлсеном.