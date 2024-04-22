Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гукеша назвали фаворитом чемпионского матча с Дин Лижэнем

Шахматист Смагин считает, что Гукеш будет фаворитом матча за шахматную корону

close
100%
FIDE

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу на турнире претендентов в Торонто. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил об универсальности 17-летнего спортсмена, а также выразил мнение, что Гукеш может оказаться фаворитом матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня.

«Удивила игра Гукеша, которая шла по восходящей. Во втором круге он здорово прибавил, стала ощущаться универсальность совсем юного шахматиста. В последней партии он блестяще разобрался в тонкостях не такой простой позиции и делал ничью с Накамурой с позиции силы. Не только спортивный результат, но и его игра говорит о том, что пришел шахматист большого дарования. Думаю, и в матче с Дин Лижэнем он, однозначно, будет для многих фаворитом», — сказал Смагин.

Гукеш выиграл турнир претендентов, набрав 9 очков. Он на полбалла опередил россиянина Яна Непомнящего, а также американцев Хикару Накамуру и Фабиано Каруну.

Ранее Карякин сравнил индийца Гукеша с Карлсеном.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами