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Стало известно, почему умерла 21-летняя российская волейболистка

Baza: 21-летняя российская волейболистка Арина Михайлина покончила с собой

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Всероссийская федерация волейбола

Игрок подмосковной команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина покончила с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 21 апреля спортсменка переписывалась со своим молодым человеком, который заподозрил, что девушка будто бы с ним прощается. Он вызвал скорую медицинскую помощь к общежитию МЭИ в Москве, где жила Михайлина. Медики осмотрели спортсменку, решили, что помощь ей не требуется и уехали.

Спустя час Михайлину нашли возле общежития. Спортсменка была еще жива, однако от полученных травм скончалась в больнице.

Михайлина — чемпионка первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и обладательница бронзовой медали Спартакиады учащихся (2019). Она выступала в молодежной национальной команде.

Пляжный волейбол впервые включен в программу Олимпийских игр в 1996 году. Первыми олимпийскими чемпионами стали волейболисты США. Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. В декабре 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия при выполнении ряда условий, одно из которых — выступление атлетов в нейтральном статусе.

Ранее российский велогонщик умер в возрасте 34 лет.

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