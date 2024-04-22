Российская фигуристка призналась, что ее задевает критика внешности

Российская фигуристка Софья Леонтьева призналась, что не понимает людей, которые пишут в социальных сетях какие-то негативные комментарии. Об этом она заявила в интервью Sport24.

«Не понимаю, зачем это вообще делать? Хочешь написать что-то хорошее — напиши. Не понимаю, зачем писать что-то плохое. Я никогда в жизни никому не оставляла плохой комментарий. Кстати, меня не очень огорчает критика моего катания. А когда речь о внешности — это может задеть», — заявила фигуристка.

19-летняя Леонтьева выступает в танцах на льду вместе с Даниилом Горелкиным. Весной 2023 года пара выиграла финал юниорского Гран-при России. Также фигуристы являются вице-чемпионами России на юниорском уровне. Сезон-2023/24 стал для Леонтьевой и Горелкина дебютным на взрослых стартах.

Леонтьева родилась 5 марта 2005 года в Кирове. Сначала она занималась балетом, но в семилетнем возрасте переключилась на фигурное катание. Из-за ее высокого роста, который составляет 175 сантиметров, она пошла в танцы на льду.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года и выступают только на национальных стартах.

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