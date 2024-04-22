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Стала известна причина неудачи Непомнящего на турнире претендентов

Шахматист Смагин: на турнире претендентов Непомнящий изменил своей игре

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин назвал причину неудачи Яна Непомнящего на турнире претендентов в Торонто. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что россиянин не смог победить, так как играл не в свою игру.

«Все комментаторы отмечали, что начало второго круга выдалось для Яна крайне тяжелым. И дальше позитивных изменений не произошло. Почему так? Возможно, было подспудное решение удержать тот спортивный результат, который был достигнут в первом круге. Мне кажется, оно и предопределило очевидную скованность Яна. Все-таки он шахматист живой, подвижный, любит широкую игру — а здесь закрывался прямо с дебюта. То есть, если в дебюте ничего не получалось, сворачивал игру. И главной причиной неудачи мне кажется то, что он своей манере игры изменил.

В конце концов, видимо, он посчитал – а он имел такие основания, все-таки выиграл два турнира претендентов, — что спортивные +3 гарантируют ему как минимум попадание в тай-брейк. Но все пошло не так. Новое поколение молодых индийских шахматистов совсем себя не щадит. Во втором круге вообще была жесточайшая сеча. Накамура сыграл пять результативных партий, Каруана — четыре. Словом, все, кроме Яна. Ему еще надо благодарить бога, что у него осталось +3, потому что по игре и по позициям он вполне мог вывалиться за тройку», — считает Смагин.

В 14-м туре российский гроссмейстер сыграл вничью против американца Фабиано Каруаны. По ходу встречи Каруана имел весомое преимущество и мог воспользоваться многочисленными ошибками Непомнящего, одержав тем самым победу и выйдя на первое место по итогам турнира, но довольствовался лишь 0,5 балла по итогам игры, которые не позволили ему отобраться в матч за первенство мира.

По итогам турнира претендентов сильнейшим стал индиец Гукеш Доммараджу. По итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.

Ранее форму Непомнящего на турнире претендентов назвали неоптимальной.

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