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Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года

Российская волейболистка Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года

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Всероссийская федерация волейбола

Игрок подмосковной команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Пресс-служба ВФР уточнила, что спортсменка скончалась вечером 21 апреля. Смерть наступила скоропостижно, точные причины произошедшего не уточняются.

«Выражаем соболезнования родным и близким», — написала пресс-служба.

По данным издания «МК», тело спортсменки было найдено возле здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.

Михалина — чемпионка первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и обладательница бронзовой медали Спартакиады учащихся (2019). Она выступала в молодежной национальной команде.

Пляжный волейбол впервые включен в программу Олимпийских игр в 1996 году. Первыми олимпийскими чемпионами стали волейболисты США. Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. В декабре 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия при выполнении ряда условий, одно из которых — выступление атлетов в нейтральном статуте.

Ранее российский велогонщик умер в возрасте 34 лет.

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