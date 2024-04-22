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«Дальше некуда было падать»: стало известно, почему «Спартак» разгромил «Ростов»

Тренер Балахнин о победе «Спартака» над «Ростовом»: дальше некуда было падать

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин признался, что не стал бы связывать крупную победу московского «Спартака» над ростовской командой в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с отставкой испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не связывал бы результат с отставкой, потому что «Спартаку» просто дальше некуда было падать. А футболисты в команде собраны очень квалифицированные. Просто пришло время что-то изменить, поменять эмоции. А главное – подход к игре. Но мы видели, что в матчах с «Зенитом» и «Ростовом» «Спартак» играл по-разному», — заявил Балахнин.

14 апреля Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой призвал вернуть Абаскаля в «Спартак».

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