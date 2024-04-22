Овечкин нанес ноль бросков в створ в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз «Александр Овечкин нанес ноль ударов в створ ворот во время первого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин провел на льду 19 минут и 36 секунд (третий показатель среди нападающих), но не нанес в створ ворот ни одного броска, отметился двумя хитами и завершил игру с показателем полезности «-1».

Комментаторы во время матча отметили, что против Овечкина во время большинства персонально действовал Крис Крайдер.

«Рейнджерс» повели в серии со счетом 1-0. Вторая встреча между этими командами пройдет также в Нью-Йорке. Игра состоится в ночь на 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени.

Команда из Нью-Йорка заняла первое месте в Национальной хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата. «Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 матчах. «Вашингтон» заработал 91 очко и вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.

Ранее Овечкин призвал забыть поражение от «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.