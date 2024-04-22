Российский голкипер повторил достижение Гашека в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин повторил достижение бывшего чешского голкипера Доминика Гашека в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 22 апреля «Рейнджерс» в рамках первого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 4:1 обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Шестеркин вышел в старте в десятом домашнем матче подряд в плей-офф НХЛ, в котором пропустил меньше двух шайб.

На счету Гашека также десять подобных матчей. Лидером по этому показателю является Джонни Бауэр, на счету которого 12 таких матчей.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/19. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак». В сезоне-2021/22 по итогам голосования всех генеральных менеджеров клубов НХЛ Шестеркин получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении сезона защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Александр Овечкин призвал забыть поражение от «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.