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Овечкин свалил игрока «Рейнджерс» на лед в проигранном матче НХЛ

Овечкин силовым приемом свалил с ног канадского игрока «Рейнджерс» Шнайдера

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин совершил силовой прием в рамках первого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

По ходу матча 38-летний россиянин «впечатал» канадского защитника «Рейнджерс» Брэйдена Шнайдера в борт и уронил соперника на лед.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Овечкин не сумел отличиться в этом матче и остался без набранных очков. При этом одну из шайб победившей команды забросил российский нападающий Артемий Панарин.

«Рейнджерс» повели в серии со счетом 1:0. Вторая встреча между этими командами пройдет также в Нью-Йорке. Игра состоится в ночь на 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени.

Команда из Нью-Йорка заняла первое месте в Национальной хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата. «Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 матчах. «Вашингтон» заработал 91 очко и вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.

Ранее «Вашингтон» был признан худшим участником плей-офф НХЛ.

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