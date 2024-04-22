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Непомнящий не сыграет в матче на первенство мира

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной и проиграл турнир претендентов в Торонто

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FIDE

В канадском Торонто завершился турнир претендентов 2024 года в классических шахматах.

В 14-м туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью против американца Фабиано Каруаны. По ходу встречи Каруана имел весомое преимущество и мог воспользоваться многочисленными ошибками Непомнящего, одержав тем самым победу и выйдя на первое место по итогам турнира, но довольствовался лишь 0,5 балла по итогам игры, которые не позволили ему отобраться в матч за первенство мира.

По итогам турнира претендентов сильнейшим стал индиец Гукеш Доммараджу. По итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию последнего дня турнира претендентов.

Ранее в ФШР заявили, что у россиянок не осталось шансов выиграть турнир претенденток.

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