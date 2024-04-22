«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» благодаря шайбе Панарина

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился первый матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором встречались местные «Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

На пятой минуте второго периода счет открыл нападающий команды из Нью-Йорка Мэттью Ремпе. Менее чем через минуту преимущество «Рейнджерс» упрочил российский форвард Артемий Панарин. Третью шайбу хозяев на седьмой минуте второй двадцатиминутки забросил Джимми Веси. «Вашингтон» ответит через минуту. За «Кэпиталз» единственную шайбу забросил защитник Мартин Фехервари. В третьем периоде нападающий Крис Крайдер реализовал выход один на один. забросив четвертую шайбу «Нью-Йорка».

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии со счетом 1:0. Вторая встреча между этими командами пройдет также в Нью-Йорке. Игра состоится в ночь на 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени.

Отметим, что команда Артемия Панарина заняла первое месте в Национальной хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата. «Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 матчах. «Вашингтон» заработал 91 очко и вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.

21 апреля гол Евгения Кузнецова обеспечил «Каролине» победу над «Айлендерс» в плей-офф НХЛ.

Ранее «Вашингтон» был признан худшим участником плей-офф НХЛ.