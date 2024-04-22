Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» благодаря шайбе Панарина

Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном» в матче плей-офф НХЛ

close
100%
Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился первый матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором встречались местные «Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

На пятой минуте второго периода счет открыл нападающий команды из Нью-Йорка Мэттью Ремпе. Менее чем через минуту преимущество «Рейнджерс» упрочил российский форвард Артемий Панарин. Третью шайбу хозяев на седьмой минуте второй двадцатиминутки забросил Джимми Веси. «Вашингтон» ответит через минуту. За «Кэпиталз» единственную шайбу забросил защитник Мартин Фехервари. В третьем периоде нападающий Крис Крайдер реализовал выход один на один. забросив четвертую шайбу «Нью-Йорка».

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии со счетом 1:0. Вторая встреча между этими командами пройдет также в Нью-Йорке. Игра состоится в ночь на 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени.

Отметим, что команда Артемия Панарина заняла первое месте в Национальной хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата. «Рейнджерс» набрали 114 очков в 82 матчах. «Вашингтон» заработал 91 очко и вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.

21 апреля гол Евгения Кузнецова обеспечил «Каролине» победу над «Айлендерс» в плей-офф НХЛ.

Ранее «Вашингтон» был признан худшим участником плей-офф НХЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами