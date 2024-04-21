В «Спартаке» объяснили увольнение Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о причине отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Абаскаль сдался? Да, я бы сказал, что решение было связано с тем, что, на мой взгляд, действительно, Гильермо устал и не справлялся, наверное, с давлением, которое на него оказывалось. Искренне думаю, что перед каждой игрой он отдавал всего себя, старался. Но бывает, что не получается», — сказал Малышев.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с ЦСКА.

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